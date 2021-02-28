Анонсировано очередное нововведение в реализации концепции «Умных Сетей» ОАО «Азеришыг». Таким образом, впервые в Азербайджане ОАО «Азеришыг» в сфере коммунальных услуг начали использовать беспилотные летательные аппараты. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе ОАО «Азеришыг».

Отмечается, что концепция «Умных сетей» ОАО «Азеришыг» основана на использовании современных и инновационных технологий. В рамках данной концепции успешно реализовываются современные типы защищенных и изолированных высоковольтных линий, мобильная система 3D-карт, удаленное считывание показаний счетчиков электроэнергии с оптическим портом и интеграция в существующую платформу управления.

К числу масштабных мероприятий, предпринимаемых в направлении перехода на программу цифрового управления, следует добавить организацию комплексного и локального обследования воздушных линий электропередачи (ВЛ) с использованием беспилотников специального назначения. Так, в Учебно-инновационном центре ОАО начат учебный курс «Применение высоких технологий в обнаружении сетевых дефектов». Этот тип беспилотника сильно отличается от дронов, предназначенных для простой фото- и видеосъемки. По этой причине они называются техническими беспилотными аппаратами специального назначения. Их камеры могут снимать в панорамном 360-градусном режиме, с учетом инфракрасного спектра и режиме визуального измерения температуры. Кроме того, специальная функция масштабирования позволяет обнаруживать даже небольшие повреждения на расстоянии 25-30 м.

Проведение технических осмотров линий традиционным способом - процесс, требующий трудоемких и сложных диспетчерских операций. Здесь неизбежно привлечение дополнительного персонала, техники и специального подъемного оборудования. В результате происходят длительные перебои в подаче электроэнергии, что снижает удовлетворенность потребителей и качество обслуживания. С применением современных технологий все эти проблемы устраняются, проводится высокоточная визуальная регистрация, ведется виртуальное архивирование, а главное - нет перебоев в электроснабжении абонентов.

Этот тип технических беспилотников специального назначения предназначен для использования в качестве организационного базового элемента «Умных сетей», который будет установлены в освобожденных районах.

Представляем видеоотчет руководителя пресс-службы ОАО «Азеришыг» Вагифа Айдыноглу: