Дорожная полиция назвала причину пробок в Баку

Государственная дорожная полиция прокомментировала наблюдаемую в последние дни в Баку, особенно на въездах в столицу в отдельные дни недели, плотность движения транспортных средств.

Как сообщили в Главном управлении ГДП, проведенный анализ показывает, что, несмотря на развитую дорожную инфраструктуру столицы, одной из основных причин образования заторов на дорогах является то, что некоторые водители выезжают на дорогу на неисправных автомобилях.

Отмечается, остановка автомобиля на проезжей части из-за того, что закончилось топливо или в результате другой неисправности, приводит к остановке десятков других транспортных средств, направляющихся по той же полосе.

Главное управление ГДП МВД в очередной раз доводит до сведения водителей и автовладельцев, что в соответствии с требованиями действующего законодательства лица, ответственные за техническое состояние транспортных средств, должны своевременно проводить техническое обслуживание транспортных средств для поддержания их в исправном состоянии и соблюдать требования по их эксплуатации.