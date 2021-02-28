Девятилетнюю девочку избили до смерти во время ритуала изгнания демонов

Девятилетнюю девочку на Шри-Ланке избили до смерти во время ритуала изгнания демонов. Женщину, проводившую обряд экзорцизма, арестовали вместе с матерью ребенка, они предстали перед судом, сообщает the New Straits Times.

«Дитя скончалось после избиения. Девочка умерла по пути в больницу», — рассказала представитель полиции Аджит Рохана. По данным правоохранительных органов, родители девочки отвезли ее в деревню недалеко от столицы страны Коломбо. Экзорцистка в рамках ритуала неоднократно ударила ребенка палкой. Соседи, услышавшие крики, вызвали полицию, но было слишком поздно.

По информации издания, жители Шри-Ланки часто обращаются за помощью к разнообразным шарлатанам, самопровозглашенным колдунам и экзорцистам. Недавний скандал вышел особенно показательным: в январе министр здравоохранения Павитра Ванниарачичи публично приняла сироп, приготовленный самопровозглашенным «избранным». Жидкость должна была дать ей иммунитет от COVID-19 на всю оставшуюся жизнь, однако в результате женщина, напротив, подхватила коронавирус и оказалась в реанимации.