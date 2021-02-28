Азербайджан подвергнется финансовым санкциям, если не проведет "Формулу-1"

Азербайджан не может отказаться от проведения гонки "Формулы-1" в 2021 году. В таком случае, согласно контракту, азербайджанская сторона подвергнется серьезным финансовым санкциям, сообщает haqqin.az.

По словам представителя пресс-службы Baku City Circuit, занимающейся организацией гонки в столице Азербайджана, если в прошлом году наша страна могла из-за форс-мажора отказаться от проведения гонки, то сейчас это будет караться большим штрафом.

В 2020 году Азербайджан был не заинтересован в проведении соревнований без зрителей. Однако сейчас у организаторов бакинской гонки нет особого выбора.

Гран-при Азербайджана состоится 6 июня. Планируется, что гонка пройдет без зрителей и при ограниченном количестве журналистов.