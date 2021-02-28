«Коммерсантъ»: Пашинян выиграл уличное противостояние с оппозицией

«Никол Пашинян умудряется совершать в политике невозможное. Обладая в стране всей властью, он, когда нужно, мгновенно вживается в роль революционера. И эта магия работает. 1 марта по его призыву центральную столичную площадь Республики послушно заполнили десятки тысяч сторонников премьера», - говорится в статье российского издания.

Армянский премьер Никол Пашинян 1 марта выиграл уличное противостояние с оппозицией. Созванный им вечерний митинг в Ереване продолжился ночным шествием по городу, которое вел лично премьер. В этот день глава правительства пошел в контратаку на оппонентов и показал, что может быть властью и одновременно вести вполне революционную борьбу с оппонентами, пишет «Коммерсантъ».

Премьер прошел на площадь прямо из здания правительства по безопасному коридору, который заранее образовали полицейские. Он поднялся на сцену и больше часа дирижировал толпой, заставляя ее то одобрительно орать, то возмущенно гудеть, то послушно замолкать. Это походило на гипноз и больше всего напоминало митинги времен «бархатной революции» 2018 года.

«Играй Никол Пашинян в кино, он мог бы претендовать на «Оскар». Если не знать, что со сцены выступает человек, который уже три года правит страной, можно было подумать, что яркий оратор — это оппозиционный лидер, поднимающий народ на борьбу с режимом», - пишет издание.

То, что он здесь власть, Пашинян дал понять лишь однажды, извинившись в начале речи за допущенные ошибки. «Остальную речь произносил уже не Пашинян-премьер, а Пашинян-революционер. В Армении, заявил он, только народ может решать, кто должен быть у власти. Это был ответ на требования оппозиции и офицеров Генштаба о его отставке, которое премьер назвал «попыткой отобрать власть у народа», - отмечает издание.

Пашинян также сообщил новость: в октябре этого года пройдет конституционный референдум по возвращению полупрезидентской формы правления.

Источник «Коммерсанта» во фракции «Мой шаг» сообщил на условиях анонимности, что процесс организации досрочных выборов будет запущен в самое ближайшее время — сразу после того, как решится вопрос с главой Генштаба.

Президент, по словам собеседника издания, готов подписать повторно поданное премьером ходатайство об отставке военачальника.

«Как только Армен Саркисян его подпишет, мы приступим к организации досрочных выборов. Они нами рассматриваются как возможность для выхода из сложившейся ситуации», - сказал депутат от правящего блока.