Сотрудники Насиминского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия против наркодилера. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан Хикмет Гурбанов, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ. Во время личного досмотра у него и в его доме был обнаружен в двух пакетах героин весом более 3 килограммов.

В ходе расследования выяснилось, что Х.Гурбанов, установив контакты в социальных сетях, договорился помочь гражданину одной из зарубежных стран, личность которого следствию неизвестна, привезти в Баку наркотики.

Задержанному предлагалось организовать доставку и продажу наркотиков физическим лицам, разместив их в разных частях столицы по указанию иностранного гражданина.

По факту проводится расследование.