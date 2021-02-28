Футбольные сборные Азербайджана и Турции проведут товарищеский матч

АФФА и Федерация футбола Турции достигли договоренности относительно проведения товарищеского матча между национальными командами двух стран.

Игра состоится 27 мая в Аланье на стадионе «Оба».

Напомним, Азербайджан и Турция должны были сыграть 26 мая 2020 года, но по понятным причинам игра была отменена.

Сборная Турции – участник Евро-2020, который перенесен на лето 2021 года. Два матча из трех на групповой стадии чемпионата Европы турецкие футболисты проведут в Баку. Подопечные Шенола Гюнеша сыграют на Бакинском Олимпийском стадионе против Уэльса (16 июня) и Швейцарии (20 июня).