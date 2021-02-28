Четыре генерала не поддержали мятежного главу Генштаба Армении
К заявлению Генштаба ВС Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна не присоединились четыре высокопоставленных офицера.
Как сообщают армянские СМИ, речь идет о начальнике управления боевой подготовки ВС - заместителе начальника генштаба ВС генерал-лейтенанте Андранике Макаряне, начальнике главного управления разведки ВС генерал-майоре Аракеле Мартикяне, начальнике управления вооружений ВС генерал-майоре Погосе Погосяне и начальнике отдела военных сообщений Генерального штаба ВС полковнике Артуре Чатяне.
Политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и подписал решение о снятии Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ. Между тем глава правительства повторно отправил документ президенту. А тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.