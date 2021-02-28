Премьер Венгрии привился китайской вакциной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал прививку от коронавируса.

Euronews сообщает, что в Венгрии в настоящее время для вакцинации доступны пять препаратов: американо-германского консорциума Pfizer-BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, российская вакцина "Спутник V" и китайский препарат. Именно вакциной китайской компании и привился премьер Венгрии.

В конце января Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии разрешил использование китайской прививки. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей и начавшей применение китайской вакцины.