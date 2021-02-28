Синоптики о погоде на завтра: сильный ветер

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится на умеренный северный, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

3 марта в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и вечером местами возможны дожди, в горных районах снег, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 1-4 градуса тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 4-8, в высокогорных районах 10-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

3 марта на Апшероне на фоне снижения атмосферного давления ожидается усиление ветра, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

Также завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется юго-западный ветер скоростью 15-18 м/с, временами порывы ветра достигнут 20-23 м/с. В районах Азербайджана, в основном в горных и предгорных, 3 марта возможен западный ветер, местами его порывы усилятся до 20-25 м/с.