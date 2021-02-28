Пашинян и Царукян могут договориться

Между властями и руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном может состояться обсуждение по вопросу внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил заместитель председателя Национального собрания Армении, представитель правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян, передает Арменпресс.

"Я не исключаю, что такая беседа может состояться. Это может быть встреча, может быть иной формат, но я не исключаю это и жду этого", - цитирует агентство слова Симоняна о возможности обсуждения вопроса о внеочередных выборах с лидером оппозиционной фракции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Он повторил это предложение, выступая в понедельник на митинге своих сторонников в Ереване. Партия премьера Пашиняна "Гражданский договор" также заявляет о готовности к досрочным выборам в республике - однако лишь в том случае, если начальник Генштаба Оник Гаспарян уйдет в отставку.