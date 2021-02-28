Шведская Volvo Cars планирует к 2030 году выпускать только электромобили и стать лидером этого рынка. К этому сроку компания постепенно выведет из глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды. Об этом пишет Интерфакс.

Согласно сообщению, переход к полностью электрическим автомобилям является частью климатического плана Volvo, который направлен на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла машины.

Компания ожидает, что спрос на электромобили будет расти за счет быстрого расширения инфраструктуры доступных высококачественных зарядных станций, а также изменений в законодательстве и что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжит сокращение.

Volvo также объявила, что скоро планирует выпустить совершенно новое семейство электромобилей, купить которые можно будет только онлайн.

Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает около 40 000 сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo Cars в 2010 году. Глобальные продажи шведской компании в 2020 году составили 661 713 автомобилей, это на 6,2% меньше, чем годом ранее.