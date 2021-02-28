Убийца азербайджанца надеется на суд присяжных

Как сообщил изданию адвокат потерпевших Анатолий Хоменя, прокурор закончил с обвинительным заключением, и дело отправилось в Верховный суд. Так как обвиняемый пожелал, чтобы его рассматривала коллегия присяжных. Такое право он имеет из-за грозящего срока (более 10 лет лишения свободы – до 20).

«Ему вменяется целый букет статей: основная "убийство", совершенное общеопасным способом, – п."е".ч.2. ст. 105 УК РФ, а также покушение на убийство - ч.3. ст. 30 УК РФ, подпункты "а". "е" ч.2. ст.105 УК РФ, он стрелял в двух убегавших азербайджанцев, одному прострелил капюшон, плюс два эпизода повреждения имущества – ч.2.ст. 167 УК РФ, в первом случае он во время стрельбы повредил машину, которая проезжала мимо, пуля попала в порог, а если бы на 20 сантиметров выше, то могла ранить водителя, и один выстрел был в дом: хозяйка квартиры нашла пулю, которая пробила стену насквозь», - рассказал петербургский адвокат Анатолий Хоменя.

По его словам, Яблоков проходил длительную психолого-психиатрическую экспертизу. Но комиссия признала его вменяемым. Обвиняемого защищает адвокат по назначению Анатолий Парфенчиков.

Издание пишет, что бизнесмен Евгений Яблоков обвиняется в убийстве гражданина Азербайджана, водителя владельца карельских шашлычных, предпринимателя Марифа. Инцидент произошел в марте 2020 года у дома №44 по улице Правды. Как считает следствие, после конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из охотничьего ружья. Последний скончался на месте.