Минобразования о «приостановлении занятий в школах»

В настоящее время занятия в средних школах продолжаются в привычном порядке, заявил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов, комментируя распространенную информацию о приостановке с 3 по 9 марта работы детсадов, школ и университетов в Азербайджане в связи с вирусом.

Валехов заявил, что не нужно сравнивать с прошлогодними решениями: «Обучение было впервые приостановлено с 3 по 9 марта 2020 года из-за пандемии. Сейчас 2021 год, занятия продолжаются в привычном порядке».