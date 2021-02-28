Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:04

Накануне, 1 марта, в Азербайджане стал днем второго рождения национального пароходства. В этот день состоялось несколько мероприятий, в которых приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. И это неслучайно, по своей значимости они заложили новую основу для дальнейшего развития в стране морского пароходства. Первое мероприятие - открытие нового административного здания ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». Старое здание в центре Баку не подходило для современного офиса. Да и место, где с раннего утра и до поздней ночи огромные потоки праздно прогуливающихся людей от кинотеатра «Азербайджан» в сторону бульвара и обратно, вовсе не способствовало рабочему настроению. А новое просторное административное здание оснащено современными технологическими системами, здесь созданы отвечающие международным требованиям локальная инфраструктура информационных технологий, системы видеоконференции и связи. Во всех помещениях созданы необходимые условия для плодотворной работы. Здесь же размещается музей под названием «Свидетель трех веков», цель которого - продемонстрировать славную трехвековую историю азербайджанского морского пароходства.

Не менее важным по значимости можно назвать и открытие танкера-музея «Сураханы». Этот танкер избран для создания музея неслучайно. Он был одним из крупнейших и современных танкеров своего времени. Для превращения его в музей был использован опыт обладающих древними традициями судоходства стран - Великобритании, Нидерландов, Турции. И благодаря труду более 2000 местных судоремонтников был реализован уникальный проект. В залах музея применены самые современные технологические решения. К примеру, посредством игровых манипуляторов можно самостоятельно выполнить швартовную операцию. Одновременно посетители на видео, демонстрируемом на 360-градусном экране, становятся непосредственными «участниками» происходящего. На навигационном столе посетители смогут ознакомиться с маршрутами, внешними коммуникациями и навигацией плавающих на Каспии судов. Здесь можно совершить путешествие в прошлое, ознакомиться с повседневной службой экипажа, скажем, в машинном отделении судна. Экспозиция танкера-музея также рассказывает о героизме азербайджанских моряков в годы Великой Отечественной войны и во время событий 20 января 1990 года. Важным событием прошедшего дня стали также спуск на воду судна-парома типа Ro-Pax «Академик Зарифа Алиева» и сдача в эксплуатацию судна-парома «Азербайджан» аналогичного назначения. Кстати, новые суда построены на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и отвечают современным требованиям. Местные судостроители внесли достойный вклад в развитие национального флота, достойно конкурирующего сегодня с пароходствами других стран. И не только прикаспийских.