Ильхам Алиев вдохнул новую жизнь в Каспар страница великого перелома
Накануне, 1 марта, в Азербайджане стал днем второго рождения национального пароходства. В этот день состоялось несколько мероприятий, в которых приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. И это неслучайно, по своей значимости они заложили новую основу для дальнейшего развития в стране морского пароходства.
Первое мероприятие - открытие нового административного здания ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». Старое здание в центре Баку не подходило для современного офиса. Да и место, где с раннего утра и до поздней ночи огромные потоки праздно прогуливающихся людей от кинотеатра «Азербайджан» в сторону бульвара и обратно, вовсе не способствовало рабочему настроению. А новое просторное административное здание оснащено современными технологическими системами, здесь созданы отвечающие международным требованиям локальная инфраструктура информационных технологий, системы видеоконференции и связи. Во всех помещениях созданы необходимые условия для плодотворной работы. Здесь же размещается музей под названием «Свидетель трех веков», цель которого - продемонстрировать славную трехвековую историю азербайджанского морского пароходства.
Не менее важным по значимости можно назвать и открытие танкера-музея «Сураханы». Этот танкер избран для создания музея неслучайно. Он был одним из крупнейших и современных танкеров своего времени. Для превращения его в музей был использован опыт обладающих древними традициями судоходства стран - Великобритании, Нидерландов, Турции. И благодаря труду более 2000 местных судоремонтников был реализован уникальный проект. В залах музея применены самые современные технологические решения. К примеру, посредством игровых манипуляторов можно самостоятельно выполнить швартовную операцию. Одновременно посетители на видео, демонстрируемом на 360-градусном экране, становятся непосредственными «участниками» происходящего. На навигационном столе посетители смогут ознакомиться с маршрутами, внешними коммуникациями и навигацией плавающих на Каспии судов. Здесь можно совершить путешествие в прошлое, ознакомиться с повседневной службой экипажа, скажем, в машинном отделении судна. Экспозиция танкера-музея также рассказывает о героизме азербайджанских моряков в годы Великой Отечественной войны и во время событий 20 января 1990 года.
Важным событием прошедшего дня стали также спуск на воду судна-парома типа Ro-Pax «Академик Зарифа Алиева» и сдача в эксплуатацию судна-парома «Азербайджан» аналогичного назначения. Кстати, новые суда построены на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и отвечают современным требованиям. Местные судостроители внесли достойный вклад в развитие национального флота, достойно конкурирующего сегодня с пароходствами других стран. И не только прикаспийских.
Паромы на Каспии приобретают особое значение. Уже сегодня в них ощущается дефицит. Достаточно отметить расширяющиеся перевозки по коридору Восток-Запад. Новый Бакинский международный морской порт уже справляется с растущими железнодорожными потоками, которые требуется переправить на другой берег моря. А на носу еще ввод маршрута Север-Юг. Вот для этого и нужны паромы. В рамках этих масштабных и уникальных проектов впервые на Каспии и вводятся в эксплуатацию новые суда-паромы типа Ro-Pax. Они будут перевозить пассажиров, автомобили и железнодорожные вагоны как с Запада на Восток, так и с Юга на Север. У кого их будет больше, тот и выиграет конкуренцию на море. С 2013 года азербайджанским пароходством уже закуплены и введены в эксплуатацию 18 новых судов, но нужно больше.
Строительство новых судов и обновление флота находятся под особым контролем президента Ильхама Алиева, а предпринимаемые в этом направлении шаги осуществляются в соответствии со стратегическим планом развития судоходства. Столь большое внимание, которое уделяет глава государства развитию морского пароходства в Азербайджане, дает основание верить, что поставленная цель будет достигнута. И вчерашний день, думается, можно считать переломным на этом пути.