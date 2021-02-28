Пашинян встретится с Марукяном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил председателю партии "Просвещенная Армения" Эдмону Марукяну и предложил встретиться для обсуждения создавшейся в стране обстановки. Об этом заявил журналистам в парламенте сам Эдмон Марукян.

В частности, премьер предложил обсудить предложение о внеочередных выборах, которое он накануне сделал на митинге на площади Республики. "Предположительно, мы встретимся завтра. Тогда мы обсудим все предложения. Вы узнаете, к чему мы придем", - заявил Марукян.

Если стороны придут к согласию, тогда внеочередные выборы в парламент нужно будет провести безотлагательно, добавил он, повторив, что требует от Пашиняна доказательств его заявления о главе Генштаба Онике Гаспаряне.

На вчерашнем митинге Пашинян заявил, что Гаспарян выполнял приказы экс-президента Сержа Саргсяна.

"Руководитель нашей страны собирает на площади народ, миллионы человек следят в прямом эфире, и говорит то, что не соответствует действительности. Власти хотят подмочить репутацию Оника Гаспаряна. Поэтому я хочу доказательств", – заявил Марукян.