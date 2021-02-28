В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 143 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана во вторник, 2 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались двое человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 235 014 случаев заражения коронавирусом, из них 228 982 человека благополучно прошли лечение, 3 225 пациентов клиник скончались. Лечение 2 807 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 610 880 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 996 за минувшие сутки.