За последние пять лет на территории Баку установлено свыше 840 автобусных остановок, из которых 432 - павильонного типа. Кроме того, капитально отреставрированы свыше 1 190 автобусных остановок, тем самым 42% всех автобусных остановок в городе полностью обновлены.

По поручению главы государства продолжаются меры по созданию комфортных и безопасных транспортных условий в Баку. В связи с этим в центре внимания сохраняется вопрос обновления общественной транспортной инфраструктуры и установка автобусных остановок.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, в Баку начат процесс установки автобусных остановочных био-смарт павильонов. Первый такой павильон установлен вблизи Центра Гейдара Алиева.

Павильон расположен на проспекте Гейдара Алиева по направлению к центру города и гармонично сливается с архитектурным стилем территории. Через эту остановку проходят автобусы регулярных маршрутов №№ 1, 2 и 13.

Био-смарт остановочный павильон полностью отечественного производства, у него много преимуществ. Павильон работает на солнечной энергии. Здесь установлена автоматическая система регулярной дезинфекции, также имеется портал для зарядки мобильных гаджетов, установлен терминал для пополнения баланса BakıKart.

Установкой павильона также дан старт реализации другого проекта, согласно которому всем остановочным павильонам будут даны названия, которые будут определяться в основном в соответствии с их расположением, а также в зависимости от близости с культурно-историческими и другими ключевыми объектами на данной территории. Исходя из этого, первый био-смарт павильон назван "Центр Гейдара Алиева".