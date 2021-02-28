Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в МЧС.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС за минувшие сутки соответствующими структурами ведомства были проведены аварийно-спасательные операции по 33 случаям возникновения пожаров, двум транспортным происшествиям и двум случаям нахождения в беспомощном состоянии.

В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизни людей. Всего за минувшие сутки были спасены 8 человек, 25 человек эвакуировали в безопасную зону, тело одного умершего было найдено и передано в соответствующие органы.