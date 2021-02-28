Самед Сеидов, глава Комитета по международным делам Милли Меджлиса Азербайджана, специально для haqqin.az 14:57

Великий русский ученый – психофизиолог Алексей Ухтомский в далеком 1911 году разработал учение о доминанте как одной из фундаментальных особенностей работы головного мозга. В своих исследованиях он выявил, что в процессе жизнедеятельности одни функции мозга становятся более важными и выраженными за счет преобразования и угнетения других.

Кто раб, а кто гражданин. Где добро, а где зло Открытый А.Ухтомским психофизиологический феномен оказался универсальным не только для деятельности мозга человека, но и для его личностных целеустремлений и поведения. Оказалось, что принцип доминанты может стать ключевым в процессе формирования личности человека. Если цели, мотивы, ценностные ориентации человека конструктивны, созидательны и овладевают им целиком, то все другие влияющие на него силы, независимо от их модальности, будут только усиливать генеральную, доминирующую в нем идею и в конечном итоге помогут достичь её, то есть того, к чему он стремился. Именно так, преодолевая трудности и невзгоды, человек превращается в высокого профессионала и достойного гражданина своей страны или члена общества, в котором он живет. Но если устремления человека низки, а его желания не просто мелочны, но сильны своей деструктивностью, то принцип доминанты действует с точностью до наоборот. Тогда все благие намерения направить человека в «правильное русло» лишь усилят и ускорят его главную доминанту – саморазрушение.

Мы часто не задумываемся о том, что общество состоит из конкретных личностей – носителей базовых и инструментальных ценностей, каждая из которых может стать конструктивной и полезной или же разрушительной, несущей горе и страдания как самому человеку, так и обществу, в котором он живет. Следовательно, принцип доминанты может быть распространён и на особенности общественного развития. Если идеологическая надстройка общества объективна, конструктивна, созидательна; если цели, которые оно ставит перед собой, позволяют ей развиваться, крепнуть, строить мощную экономику, выстраивать социально ориентированные и справедливые отношения со своими членами, то все другие вызовы, даже самые негативные и опасные, будут в конечном итоге преодолены, а их разрушительная сила преобразована в новый мощный импульс развития доминантной - овладевшей умами народной идеи. Но если общество, страна, государство зациклилось на доминанте зла, то и добро в нем будет служить злу, усиливая его и уничтожая себя. Сегодня, когда Отечественная война закончилась великой Победой Азербайджана и капитуляцией Армении, было бы интересно рассмотреть доминанты общественного развития, которые эти два государства сформировали. И если всё вышесказанное применимо и к нам, и к ним, то что привело стоящую на краю пропасти страну к победе, а страну, оккупировавшую соседа, к катастрофе? Пресловутая роль личности в истории Начнем, пожалуй, с нас. Считается, что главным движущим фактором общественного развития в нашей стране на определенное время стал Карабах. Это правда, но лишь отчасти. Да, Карабах как вопрос номер один всегда остается и, думаю, еще долгое время будет оставаться в центре внимания, но доминантой, центральной идеей нашего народа являются независимость, целостность и государственность, приобретение, сохранение и развитие которых без Карабаха невозможно. Иными словами, нашей доминантой (по Ухтомскому) является создание независимого, сильного государства Азербайджан, а Карабах – один из фундаментальных источников этой силы. Его боль и страдания, его культура и философия, красота, историческая значимость и многое другое питали, взрастили и обеспечили фундамент менталитета нашего народа, тонкости архетипических нитей, связывающих наше прошлое с настоящим и будущим.

Идеи государственного строительства, независимости и самостоятельности, если они исторически оправданы, всегда несут в себе конструктивизм, созидательность, творческое начало, и если они становятся доминантными, то все другие ценности начинают служить им. А люди, что бы они ни делали, события, в каком бы ключе они ни происходили, и действия, какими бы они ни были, будут всегда вести к усилению этой доминантной цели. Противостояние здесь бессмысленно, ибо это сопротивление народной идее, а вот поддержка просто необходима. И если на авансцену выходит человек, сумевший выразить и воплотить эту доминантную идею, то его авторитет, уважение и любовь к нему вознесутся на недосягаемые высоты. История подарила нам такого человека. Им стал Гейдар Алиев, который лучше, чем кто-либо другой, смог выразить и отразить главную, доминантную идею азербайджанского народа – сохранение и развитие государственности, которую волею судеб мы обрели второй раз за одно столетие. Посмотрите, 20 января 1990 года он во всеуслышание заявляет о преступлении против мирных бакинцев со стороны центральных властей СССР и тем самым доносит до мировой общественности правду о трагедии в Азербайджане; в 1991 году впервые в Нахчыване поднимает трехцветный флаг Азербайджана; встав у руля власти в 1993 году, сразу прекращает начавшуюся братоубийственную войну; спустя несколько месяцев добивается заключения договора о прекращении огня в Карабахе; используя затишье на фронтах, добивается подписания Контракта века в 1994 году, превращая Азербайджан в один из центров мировой нефтедобычи; через два года, в 1996-м, одерживает блестящую дипломатическую победу в Лиссабоне, юридически закрепляя территориальную целостность страны; в том же году отменяет смертную казнь и начинает переговоры о вступлении в СЕ; в 1998 году подписывает легендарные протоколы о создании нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан; в 2001 году вступает в СЕ; в 2002 году начинает строительство исторического нефтепровода; в 2003 году он в своем политическом завещании пишет: «Я верю ему (И.Алиеву), как самому себе!», обеспечивая стабильность и преемственность государственной власти. За десять лет ему удалось сделать главное: он смог начать трансформацию боли и унижения за Карабах в созидательную силу строительства государства. Иными словами, он в точном соответствии с принципом доминанты вобрал в себя и сублимировал очаг раздражения, боли в доминирующий центр укрепления государственности Азербайджана.

Им восхищаются и друзья, и враги А сколько пытались начиная с 2003 года повлиять на тогда еще молодого и только избранного президента Ильхама Алиева отказаться от наследия отца, как уже устаревшего и ненужного. Тогда, в далеком 2003-м, мало кто представлял потенциал Алиева-младшего, но именно тогда он совершил свою первую великую победу, когда смог устоять перед неимоверным давлением и отстоять отцовский курс на усиление государственности. Теперь уже он - Ильхам Алиев, продолжая этот вектор развития страны, начал добиваться такой генерализации активности по укреплению государства, что даже враги и недруги вынуждены были признать его успехи. Конечно, они продолжают давить, прибегают к шантажу и угрозам, но президент И.Алиев строит крупнейший энергетический проект Европы - Южный газовый коридор; они принуждали нас к несправедливому миру, а президент И.Алиев добивался принятия международными организациями одна за другой резолюций в нашу пользу; нас пытались учить, а он дает в Мюнхене мастер-класс защиты национальных интересов страны; они пытались сделать нас закрытой от всех страной, а президент И.Алиев превращает Азербайджан в международный транспортный узел; хотели столкнуть нас с Турцией, Россией, США, Ираном, превратив в изгоев, а мы сегодня как никогда близки с братской Турцией, стратегические партнеры с Россией, имеем высокий уровень сотрудничества с США, дружим с Израилем, осуществляем совместные проекты с Ираном и руководим самой большой после ООН в мире Организацией стран неприсоединения.

Давление только усилило нас, а наши страдания придали еще большую силу нашей главной идее – строительству мощного и сильного Азербайджана. Именно поэтому победа в войне – это не только возвращение Карабаха, это и усиление нашей государственности. Боль и слезы азербайджанцев, сила духа шехидов и героев, народная воля и его единство позволили президенту И.Алиеву сформировать энергетический накал патриотизма такой мощности, что освобождение города Шуша стало лишь началом нового этапа развития государственности Азербайджана. Теперь освобожденный Карабах, 27 лет несший в себе под оккупацией угрозу суверенитету и территориальной целостности страны, обеспечивает переход Азербайджана на новый уровень государственности, ставя его в один ряд с ведущими странами мира. И последняя пресс-конференция президента И.Алиева - яркий тому пример. Думаю, все - и друзья, и враги - восхищались тем, что видели с экранов на протяжении четырех часов: интеллект, эрудиция, безупречная речь на четырех языках, высочайший уровень дипломатии и культуры, смелость, непоколебимая решимость в отстаивании национальных интересов и, конечно же, глубокая сила духа. Это сила Президента, вобравшая в себя силу народа, его веру и поддержку, к которой теперь тянутся, как и следует из принципа доминанты, все, ибо сам Азербайджан теперь уже доминанта! Крушение векового «армянского вопроса» А сейчас поговорим об Армении. Как ни странно это звучит, но у Армении хоть и есть государство, никогда не было доминанты государственности. Доминирующим мотивом поведения был, есть и, к сожалению, остаётся мифический образ нации-мученика, которую все должны жалеть и которую почему-то все хотят обидеть, изжить и даже уничтожить. Я уже писал об армянском политическом мазохизме, явлении, абсолютно реальном, созданном и внедренном в умы армянского народа в качестве инструмента управления им и влияния на него. К огромному сожалению, этот жестокий «эксперимент» не просто изменил архетипическую текстуру ментальности армянского народа, но и сформировал четкую, сильную и практически неизменную доминанту поведения всего армянства. Начиная с событий 1915 года всё, что бы ни делали армяне: создание диаспоры, возникновение Армении, оккупация Карабаха, Ходжалинский геноцид, этнические чистки, разрушение до основания захваченных городов и сел, создание моноэтнической нации, «бегство» в Европу, предательство России и Ирана, сегодняшняя борьба за власть - направлено на раскручивание и усиление только одной доминанты – образа жертвы, борющейся с врагами. А это не имеет ничего общего с истинной государственностью и интересами армянского народа. Доминанта зла поглотила все доброе, что есть в Армении, превратив каждого в отдельности и всех вкупе в своеобразных зомбированных жертв, которые, где бы ни находились, что бы ни делали, несут дух ненавистничества, вражды и неприятия ко всему турецкому и азербайджанскому.

Сегодня горькие плоды этой ненависти пожинает вся Армения и все армяне, потерявшие тысячи бессмысленно погибших на войне сограждан, которые с десятками тысяч искалеченных телом и душой молодых людей навсегда покрыли себя позором поражения и капитуляции. Казалось бы, наконец, наступило то время, тот исторический момент, который позволил бы армянам понять и избавиться от губящей их доминанты зла, оккупации чужого, ксенофобии, азербайджано- и тюркофобии, но нет – этого не происходит. Поражает, как, проиграв войну, потеряв всё, они под видом стройматериалов вновь пытаются отправить молодых ребят в Карабах. При этом обманывают самих молодых людей, их родителей, миротворцев, весь мир и вновь шлют на войну своих юнцов, словно получают от этого какое-то дьявольское удовольствие. Беда в том, что они не могут принять коллективной ответственности за произошедшее с ними, перекидывая ее то на премьера, то на начальника генерального штаба, то на президента, то на народ, не понимая, что виноваты все. Виноваты тем, что позволили превратить себя в инструмент, в орудие, которым пользуются по мере необходимости и которое выбрасывают, если оно становится не нужным. Виноваты, поскольку, вместо формирования доминанты государственности самой Армении, предполагающей строительство общего кавказского дома, процветания всего региона и добрососедства, пошли на поводу балаянов, кочарянов, саргсянов и других детоубийц и занялись преступным лжестроительством «государственности арцаха». Виноваты, ибо найдя в себе последние силы и сбросив миацумистов-коррупционеров в 2018 году, не смогли воплотить в жизнь народные чаяния и продались Соросу и ему подобным, превратившим Армению из политического инструмента влияния в политическую проститутку, отдающую себя без разбора любому западному клиенту за деньги.