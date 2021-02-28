Итальянскую Сицилию засыпало камнями. Вместе с потоками раскаленной лавы, которые достигли 300 метров в высоту, вулкан Этна выбросил гигантский столб кратерного пепла, а затем обрушил шквал камней, передает РЕН ТВ.

И это буквально на следующий день после того, как город и окрестные деревни засыпало пеплом. Впервые извержение вулкана длилось больше часа, это новый рекорд.

Сицилийцы сейчас стараются не выходить из домов и боятся новых пиков активности Этны. А европейские ученые опасаются, что крупнейший действующий вулкан Старого Света уже выходит из-под контроля.