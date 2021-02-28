В хадж только после вакцинирования от коронавируса

Мусульманские паломники смогут принять участие в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и Медине только после вакцинации от нового коронавируса. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии, сообщила газета "Указ".

"Основным условием участия в хадже является вакцинация от нового коронавируса", - говорится в обнародованном заявлении министра здравоохранения страны Тауфика ар-Рабиа, которое цитирует ТАСС.

В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля. В прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30% были саудовцами, 70% - проживающими в стране иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к хаджу. С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.