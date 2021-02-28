Unibank перешел на более гибкую модель управления

Для более быстрого принятия решений в Unibank создан Исполнительный комитет, возглавляемый первым заместителем председателя правления Игорем Окаевым. Его заместителем в новом комитете будет Фарид Абушов.

Председатель правления КБ Unibank Фаиг Гусейнов отметил, что у команды Unibank большие планы на ближайшие годы: «Новая структура позволит всем менеджерам участвовать в решении стратегических вопросов. Она создает больше возможностей для развития специалистов, работающих на всех уровнях банка. Эта модель управления создаст возможность для оперативных принятий коллегиальных решений.

Игорь Окаев, исполнительный директор КБ Unibank, отметил, что банк войдет в свое четвертое десятилетие с более сильной командой и успешно укрепит свои позиции на рынке: «Быстро обновляемые технологии и растущий потребительский спрос, высокая конкуренция в банковском секторе принуждают нас быть более гибкими и принимать решения оперативно. Я верю, что наша новая структура позволит достичь поставленных банком целей, принимая более гибкие, коллегиальные и правильные решения».

ОАО «КБ Unibank» осуществляет свою деятельность с 1992 года. Банк имеет обширную сеть обслуживания в столице и регионах. За успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах за более чем 27-летнее существование банк неоднократно удостаивался премий международных и местных организаций.

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