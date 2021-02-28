Президент Армении Армен Саркисян решил не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации, президент Армении решил обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года. Об этом говорится в заявлении президентского аппарата.

"Президент республики считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, президент обратится в КС с просьбой определить вопрос о соответствии Конституции закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года", - говорится в заявлении аппарата президента.