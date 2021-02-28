Подарки для женщин от Межбанка

Для покупателей, заказавших кольца и карты в режиме онлайн, доставка в черте города будет осуществлена на бесплатной основе.

По случаю праздника 8 Марта Международный банк Азербайджана приготовил для женщин приятный сюрприз. Банк запустил скидочную кампанию на приобретение платежных колец. Акция продлится с сегодняшнего дня до 10 марта, все желающие смогут получить платежные кольца с картами VISA Infinite со скидкой 50% и с картами VISA Platinum со скидкой 30%.

Платежные кольца – это очередное инновационное решение в области безналичных оплат, внедренное в нашей стране МБА в начале прошлого года и основанное на бесконтактной технологии NFC (Near Field Communication). Платежные кольца, как правило, повторяют множество функций банковской платежной карты. Использовать эти кольца можно в местах, позволяющих совершать бесконтактные оплаты с помощью платежных карт VISA. Для осуществления платежа достаточно приблизить верхнюю часть кольца к POS-терминалу, транзакция завершится в течение всего лишь 1-2 секунд.

Обновленные банкоматы банка, поддерживающие технологию NFC, также позволяют пользоваться этими кольцами. Кольцо водоустойчиво, а также защищено от сильных ударов и воздействия химических веществ, поэтому его всегда можно носить на пальце.

Приобрести платежные кольца можно в любом филиале или отделении Международного банка Азербайджана, а также в режиме онлайн. Для заказа достаточно предоставить удостоверение личности.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.