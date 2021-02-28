Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал виновных в развале СССР и вступился за бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале по случаю юбилея Горбачева.

«Сегодня правильно обвиняют Михаила Горбачева в развале СССР. Но почему забывают про его ЦК, его Политбюро, его силовиков, которые струсили и показали свою немощность», — написал Жириновский, которого цитирует «Лента.ру».

Российский политик отметил, что спустя 30 лет легко переложить всю ответственность на одного «немощного 90-летнего старика»: «Он один виноват, а все остальные хорошие и умные. А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальные, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?»

Главной причиной распада СССР либерал-демократ называет однопартийный режим. По его словам, виновата вся команда, часть которой и сегодня заседает в Госдуме.