Оппозиция Армении требует экстренной встречи с президентом
Объединенная оппозиция Армении в лице "Движения за спасение родины" потребовала экстренной встречи с президентом Арменом Саркисяном. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что "Движение за спасение родины" обеспокоено в связи с позицией президента Армении по освобождению от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. В распространенном заявлении президент обходит вопрос оспаривания соответствующего решения Никола Пашиняна в Конституционном суде.