У заслуженного артиста Азербайджана на съемках сериала случился инсульт

Заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного академического национального драматического театра Пярвиз Багиров госпитализирован в городскую клиническую больницу №5, сообщили Trend в съемочной группе сериала Zeynəb.

"На съемках Пярвизу Багирову стало плохо, у него случился инсульт. Члены съемочной группы незамедлительно вызвали врачей. Сейчас Пярвиз Багиров находится в реанимационном отделении больницы №5", - сообщил Trend режиссер-постановщик сериала Шахрияр Зейни.

Пярвиз Багиров родился 12 ноября 1950 года в Баку. В 1972 году окончил факультет "Актер драмы и кино" Государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Зрители знают и любят Пярвиза Багирова по театральным ролям в спектаклях: Qılınc və qələm ("Меч и перо"), İblis ("Дьявол"), Köhnə ev ("Старый дом"), Xurşidbanu Natəvan ("Хуршудбану Натаван").