Полезные продукты, которые вредят кишечнику

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал о полезных продуктах, которые могут привести к проблемам с кишечником, сообщают российские СМИ.

Специалист обратил внимание, что синдром воспаленного кишечника наблюдается у 20% жителей планеты. При этом диагноз нельзя поставить без проведения колоноскопии, которая поможет определить схожие болезни, такие как болезнь Крона и язвенный колит.

Мясников отметил, что одним из последствий развитию синдрома воспаленного кишечника может стать переедание, которое в свою очередь ведет к вздутию. При этом проблемы могут возникнуть и после употребления здоровой пищи.

«Сюда же идут продукты, которые вызывают повышенное газообразование: фасоль, горох, бобовые, капуста, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста. Все это прекрасно, все это полезно, но пучит», — объяснил Мясников.