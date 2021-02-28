Вильям Имишлинский остался за решеткой
Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как сообщает haqqin.az, согласно принятому на процессе решению, представление было удовлетворено. Суд продлил срок ареста Вильяма Гаджиева на 3 месяца.
Напомним, некоторое время назад мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении В.Гаджиева, была продлена на 3 месяца.