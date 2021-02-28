Партия Пашиняна: армия обойдется и без этих генералов

В правящей партии Армении считают неважным состав Главного штаба ВС, придавая важность его деятельности как государственного института.

"Главный штаб - это государственный институт, а генералы - чиновники. И без этих генералов армия продолжит быть. Не будет этих, будут другие", - сказал депутат парламента Армении от правящей фракции "Мой шаг", бывший заместитель начальника Дорожной полиции республики Армен Хачатрян, его цитирует Интерфакс.

По его словам, армия стоит рядом с премьер-министром Николом Пашиняном: "Армия рядом с Пашиняном. Эти 40 человек - не армия, они командующие корпусами".

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. В тот же день Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС, однако президент Армении не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство. 28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС.