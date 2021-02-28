Производственное объединение «Азеригаз» в 2021 году продолжит работу по улучшению газоснабжения потребителей в населенных пунктах страны, реконструкции газопроводов и оборудования, сообщили haqqin.az в пресс-службе Объединения.

Согласно информации, завершена газификация домов, построенных государством и переданных жителям в январе этого года по улице А.Гулиева в Сальяне, которые пострадали после наводнения реки Кура в 2010 году.

На данный момент 10 из 118 индивидуальных домов в новом массиве Gilan evləri газифицированы за счет жителей. На основе двухступенчатой системы газификации нового жилого массива, состоящего еще из 108 индивидуальных домов, проложены газопроводы общей протяженностью 4 341 метр с разным диаметром труб. Каждый индивидуальный дом оборудован счетчиком газа и индивидуальным регулятором.

Следует отметить, что семья шехида Фамиля Джамалзаде также проживает в новом жилом районе Gilan evləri. Их частный дом также обеспечен газом.