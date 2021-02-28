Очередной репортаж Ланкастера посвящен шествию националистической и террористической группировки «Сасна црер» в центре Еревана. Данная группировка решила провести отдельную акцию. Патрик Ланкастер также взял интервью у одного из членов «Сасна Црер», который участвовал в шествии.

«Скажите, что же здесь происходит?», - задает вопрос американский журналист.

«Не знаю, как назвать это на английском. Но мы вышли на шествие во имя нашей свободы, потому, что наша страна оккупирована Россией. А совсем недавно и со стороны Азербайджана…», - ответил участник акции.

По его словам, Армения уже больше сотни лет находится под оккупацией России. Более того, он обвиняет Россию в «сдаче Карабаха Азербайджану». Он также добавил, что оба соседних митинга (властей и оппозиции) служат интересам России, а их протест является «единственным настоящим голосом армянского народа».

Американский журналист продолжил: «Вы действительно считаете, что Армении будет лучше без России?».

«Да, Россия является врагом Армении, и она оккупировала нашу страну в 1920 году. Мы были независимой страной и признаны международным сообществом. Но они пришли и оккупировали нас», - ответил армянский националист

«Но ведь большинство армян любят и поддерживают Россию», - добавил журналист.

«Да, потому что они находятся под оккупацией. Русские контролируют все, начиная от финансовых потоков и заканчивая армией. Было подписано много соглашений, в результате чего была разрушена наша система обороны. В этой войне вскрылись большие проблемы с оснащением армии",- сказал он.

Основным требованием участников шествия был конец «Российской оккупации Армении».