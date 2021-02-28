США ввели санкции против лидеров хуситов

США ввели санкции против двух боевых лидеров движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщило министерство финансов во вторник.

Санкции вводятся в отношении лиц, чьи действия, по оценке Вашингтона, "продлили гражданскую войну в Йемене и усугубили гуманитарный кризис в стране". Так, как сообщает американский минфин, Мансур Аль-Саади и Ахмад Али Ашан Аль-Хамзи несут ответственность за организацию атак, которые коснулись гражданского населения в Йемене, соседних странах и торговых судов в международных водах.

Их действия, отмечают в Вашингтоне, "продвигали цели иранского режима по дестабилизации (региона), питали конфликт в Йемене и привели к тому, что более одного миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а Йемен оказался на грани голода".