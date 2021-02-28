Родственник Кадырова в 30 лет стал мэром Грозного
Хас-Магомед Кадыров, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова и экс-руководитель администрации главы и правительства республики, назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. Об этом сообщает ТАСС.
«На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. А ранее занимавший эту должность Иса Хаджимуродов утвержден на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», — заявил председатель Совета депутатов города Заур Хизриев.
По данным «Кавказ.Реалии», Хас-Магомеду Кадырову 30 лет. Ранее он, в частности, руководил грозненской полицией, будучи в звании младшего лейтенанта.