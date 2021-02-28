Микаел Минасян: Спецслужбы Армении записали разговор Саргсяна с главой Генштаба

«После вчерашнего провального митинга Пашиняна следует ждать новых нападок на бывших, слива очередных «компроматов», возможно, и арестов». Об этом на своей фейсбук-странице написал экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

«СНБ несколько месяцев назад прослушала телефонный разговор главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна и третьего президента РА Сержа Саргсяна и вскоре опубликует ее», - пишет Минасян.

Вместе с тем он отметил, что телефонный разговор имел место несколько месяцев назад и к последним событиям никакого отношения не имеет. Более того, начальник Генштаба знал, что Пашинян его прослушивает, и поэтому специально позвонил третьему президенту открытой связью.