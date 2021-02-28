Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Габалу» и вышел в лидеры
Сегодня стартовал 18-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах», который делит 1-е место с «Нефтчи», принимал в Сураханах «Габалу» и одержал уверенную победу – 3:0. Все мячи были забиты в первом тайме. Филип Озобич сделал «дубль», отличившись на 22-й и 34-й (с пенальти) минутах. А на 38-й минуте Махир Эмрели забил красивый гол, поставив точку в матче.
Теперь у «Карабаха» 36 очков. У «Нефтчи» будет шанс догнать агдамцев завтра, когда они сыграют с «Сабахом».
В другом матче сегодняшнего дня «Сабаил» играл с «Кешля». Эта встреча завершилась со счетом 1:1. На гол футболиста «Кешля» Турала Ахундова на 54-й минуте хозяева ответили мячом Пеймана Кешаварзи на 75-й.
Также завтра состоится матч «Сумгаит» - «Зиря».
Турнирное положение
1. «Карабах» - 36 очков (18 матчей)
2. «Нефтчи» - 33 (17)
3. «Зиря» - 28 (17)
4. «Сумгаит» - 23 (17)
5. «Габала» - 21 (18)
6. «Сабаил» - 17 (18)
7. «Кешля» - 16 (18)
8. «Сабах» - 15 (17).