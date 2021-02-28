Для защиты территории Азербайджана от инфекционных болезней, передающихся животными, Агентством пищевой безопасности (АПБ) предприняты необходимые меры. Учреждение призывает граждан быть внимательными и при обнаружении мертвых и подозрительных птичьих тушек обращаться на номер «1003». Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве.

Согласно сообщению, от граждан поступили обращения о гибели ворон, голубей, воробьев и др. птиц в различных регионах, в том числе в Баку. В связи с этим сотрудники агентства и других надлежащих структур осмотрели эти территории. Анализ проб, взятых с тушек, показал, что птицы погибли по разным причинам – в связи с резким похолоданием, физиологической смертью, из-за смешанных инфекций и пр.