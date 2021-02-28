Тарифы удвоили, а вода сутками вытекает из трубы

Многие в стране возмущались, когда Тарифный совет вдвое повысил тарифы на воду и канализационные услуги, даже депутаты Милли Меджлиса. И лищь haqqin.az заступился за это решение, объяснив рост цен за потребляемую нами воду улучшением уровня обслуживания монополистом в этой сфере «Азерсу» - нельзя ведь взваливать растущие расходы на плечи государства. Но, кажется, напрасно.

Прийти к такому выводу заставило продолжающееся уже более пяти дней безобразие в самом центре Баку. Стоило стукнуть непродолжительным и не очень сильным морозам, сразу у нескольких жильцов дома №11 по улице Расула Рзы (напротив сада Хагани, который все по старинке называют Молоканкой) полопались трубы. Картина в принципе привычная для дворовых систем, где каждый как может проводит водяные трубы своими силами. Сам же, кстати, и ремонтирует. Вот и теперь кто мог сам, а кто с помощью знакомых мастеров устранил течь. А вот у пожилой одинокой Нисы ханым поломка оказалась куда сложнее. Несмотря на усилия соседей и знакомых мастеров течь укоротить не удалось. Сама Ниса ханым и соседи подняли на ноги, казалось бы, все соответствующие структуры – от ЖЭКа до «Азерсу».

Несколько дней стороны перекладывали ответственность друг на друга, но в конце концов все остановились на «Азерсу» - вышла из строя труба прямо у стояка. И все это время Ниса ханым оставалась без воды. Соседи помогали женщине, которая сама еле ходит, таскать воду ведрами, а она все выглядывала в стужу в окно, ожидая прихода очередной группы мастеров. Лишь спустя четыре дня поздно вечером удалось как-то устранить неполадок. Ниса ханым получила воду, но она льется тонкой струйкой и сегодня, наводя жителей дома на серьезные размышления.

А стоило ли повышать тарифы, если «Азерсу» так безответственно относится к своим прямым обязанностям? Ведь на глазах жителей сутками вода просто вытекала из трубы во двор. Не будем уж говорить о трудностях, которые при этом испытывали все соседи – это и снижения напора воды в линиях (вода в старый дом поступает самотеком), и лужи воды вокруг, и трудности, связанные с проходом по узкому двору под льющимися во все стороны струями воды. Но люди больше думали о другом. Интересно, а сколько тонн чистой питьевой воды за эти дни вылилось прямо в канализацию? Ведь стоимость каждой тонны уже стоит целый манат.

Не зная основных параметров, трудно рассчитать точное количество утерянной без толку воды. Но даже исходя из минимальных потерь в объеме 10 тонн за час, получается, что за сутки из-за безалаберности (не хочется говорить о непрофессионализме) утекло не менее 240 тонн воды. А за четыре дня вырисовывается ужасный бесхоз – потери составили не менее тысячи тонн. В перерасчете на деньги это составляет тоже немалую сумму – 1000 манатов.

И если небольшой двор в центре города, где часто случаются и другие аварии, выявил такую утрату, то сколько их наберется по всей столице, стране. В том числе и загородных домах, где трубы, в большинстве своем металлические, тянутся по дворам на десятки метров. Кто-то должен ведь компенсировать эти потери. Конечно, кто-то, но не «Азерсу». Вот он и полез в Тарифный совет с предложением о необходимости повышения стоимости воды. И расчеты, наверное, представил соответствующие, мол, сборы не обеспечивают и половины понесенных расходов. И убедил-таки.

Конечно, стоимость любого товара, в том числе и воды, должна возмещать расходы на него. И эти расходы вполне резонно должен нести потребитель. Но если расходы растут по не влезающим ни в какие ворота «объективным» причинам, тут уж надо подумать об эффективности работы поставщика. Изменить свое решение Тарифный совет вряд ли сможет, но заставить «Азерсу» устранить все неполадки, связанные с непрофессионализмом, кто-то должен. Обязательно. Иначе и остальные госмонополисты, предоставляющие коммунальные услуги, ринутся в Тарифный совет с требованиями о приведении тарифов на их услуги в соответствие с «реальными расходами», структура и состояние которых при этом остаются в тени.