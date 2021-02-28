TikTok создал в Европе совет по вопросам безопасности

Руководство сервиса для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok во вторник объявило о создании в Европе Консультативного совета по вопросам безопасности.

"Мы постоянно пересматриваем наши существующие функции и политику и вводим изменения, принимая новые решительные меры для обеспечения безопасности. Сегодня мы с радостью объявляем о новой инициативе в этой сфере: мы запускаем Консультативный совет по вопросам безопасности TikTok в Европе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте TikTok.

В новый орган войдут девять человек. Это "лидеры научного сообщества и гражданского общества со всей Европы", каждый из которых представит свой взгляд на проблемы соцсети и будет помогать в их решении. Впоследствии состав совета расширят.