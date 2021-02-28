В США рассказали об опасности новых штаммов коронавируса

США могут потерять свое преимущество в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Рошель Валенски, передает Fox News.

По ее словам, на нет все успехи вакцинации может свести распространение более заразных штаммов. Именно они представляют опасность и способны спровоцировать четвертую волну заболеваемости COVID-19, рассказала она.

Валенски напомнила, что в последнюю неделю февраля в США выявили 70 тысяч заболевших, при этом умерли 2 тысячи граждан. Эксперт отметила, что эти цифры «очень высокие», а из-за новых штаммов США «могут полностью потерять» уже достигнутый прогресс.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме в свою очередь призвал обратить внимание на новые штаммы, в том числе обнаруженный в Нью-Йорке B.1.526. Специалист указал, что к нему приходится «относиться очень серьезно». Ранее исследователи выяснили, что одна из мутаций этого штамма — E484K — помогает вирусу ускользать от иммунного ответа и замедлить эффективность вакцины, вторая — S477N ― создает спайковые белки, прикрепляющие вирус к клеткам.