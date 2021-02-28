Отдел экономики 2 мартa 2021, 23:46

По сообщению Государственного таможенного комитета, в январе текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 2,412 млрд долларов. Сумма вроде и большая, но она на 15,4% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Более того, в прошлом месяце на экспорт пришлось 1,624 млрд долларов внешнеторгового оборота, а на импорт - 788 млн долларов, экспорт сократился на 23,8%, а импорт увеличился на 9,3%. В конечном итоге во внешней торговле за месяц образовалось положительное сальдо в размере 837 млн долларов. А это уже на 40,6% меньше, чем в январе прошлого года. К тому же в структуре экспорта основной объем вновь пришелся на продукцию нефтегазового сектора (91,01%). В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,03%, табак и табачную продукцию – 0,83%, фармацевтическую продукцию – 5,33%, удобрения – 0,95%, пластмассы и изделия из них – 3,34%, древесину и продукцию из нее – 2,05%, одежду и аксессуары для одежды – 1,15%, черные металлы и изделия из них – 7,11%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 29,51%, транспортные средства и запчасти – 11,75%, мебель – 0,72%, прочее – 23,23%.

За безобидными, на первый взгляд, цифрами стоят очень обидные факты. Сами подумайте, за месяц было импортировано 42 тыс тонн фруктов и овощей на сумму более 22,5 млн долларов. А это на 46,4 % или 13 353 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении рост импорта фруктов и овощей составил 56,1 % или 8,095 млн долларов. В целом же импорт фруктов и овощей за месяц составил 2,86% от общего импорта страны. И за ростом импорта скрывается снижение экспорта тех же фруктов и овощей. Да, в январе было экспортировано 34,4 тыс тонн фруктов и овощей на сумму 37,56 млн долларов, то есть экспорт в количественном выражении сократился на 8,3%, в стоимостном – на 11,8%. И если спад экспорта, скажем, помидоров в стоимостном выражении на 48,3% (почти наполовину) как-то еще можно объяснить претензиями Роспотребнадзора, о которых много писалось, то снижение экспорта других видов плодоовощной продукции непонятно. К примеру, Азербайджан увеличил импорт грузинской продукции, хотя мы и ранее выражали недоумение по поводу столь непонятного тренда, наметившегося в последнее время. В январе эта тенденция сохранилась - Азербайджан импортировал из Грузии продукции на сумму 6,3 млн долларов, что на 62,7% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Вряд ли у нас так растет интерес к продукции соседней страны, которой в Азербайджане мало кого можно удивить. Если раньше мы нуждались в лекарственных препаратах из Грузии, то после ввода в строй фармацевтических производств потребность в них тоже стала сокращаться. Но в январе мы вновь импортировали из Грузии 36,51 тонны лекарственных препаратов на сумму 977,89 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт медикаментов из Грузии увеличился на 12,71 тонны или на 53,4%. Если незначительный рост импорта из Турции можно расценить как положительный фактор, влияющий на рост экономики в целом, то на рынке риса складывается не совсем понятная картина. Так, в январе этого года импортировано 4,9 тыс. тонн риса на сумму 3,5 млн долларов. А это на 1,7 млн долларов (на 97,8%) и 1,9 тыс. тонн (на 64,7%) больше, чем год назад. Зачем нам понадобилось в два раза больше риса, когда за этот же период существенно сократился импорт более потребляемой пшеницы. Для сравнения отметим, что за месяц импортировано 23,203 тыс. тонн пшеницы на сумму 5,9 млн долларов, что на 5,05 млн долларов (46,1%) и 26,7 тыс. тонн (53,5%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайцев и индусов у нас больше вроде не стало, да свадеб и пышных торжеств с обильным пловом нет.