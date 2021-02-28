Украинский депутат отвел 200 лет на вакцинацию граждан

Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что понадобится 200 лет, чтобы привить от коронавируса всех украинцев, если вакцинация против COVID-19 будет продолжаться такими же темпами. Его заявление опубликовано на сайте партии.

По его словам, он открыл сайт министерства здравоохранения, где говорилось, что 3141 человек получил первую дозу на 28 февраля. Гончаренко подсчитал, что это около 600 человек в сутки. В связи с этим он отвел 200 лет на вакцинацию всех граждан. Депутат также напомнил, что Украина последней из стран Европы начала вакцинацию.

Украинский депутат раскритиковал ситуацию с тестированием на коронавирус. По его словам, объемы тестирования значительно меньше, чем должны были быть.