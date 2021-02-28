Бывший президент Франции Николя Саркози отказался участвовать в президентских выборах, которые состоятся в стране в 2022 году. Об этом он заявил в интервью изданию Figaro.

Экс-глава государства подчеркнул, что соответствующее решение продиктовано не вынесенным ему приговором за коррупцию и торговлю влиянием. «Это еще одно личное осмысление, которое беспокоит меня, мою семью, и которое побудило меня принять решение уйти», — сказал политик.

Саркози также напомнил, что все еще является членом своей политической партии республиканцев и не намерен ее оставлять, а также добавил, что ему небезразлична судьба Франции. При этом бывший лидер страны отметил, что не занялся бы активной политической деятельностью, даже если бы суд вынес оправдательный приговор.