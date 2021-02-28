Папа Римский: Человечество ждет новый Всемирный потоп

Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск, передает РИА Новости.

По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

«Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем", — цитирует понтифика газета Corriere della Sera.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить катаклизм благодаря добродетельности, и призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с «сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам».