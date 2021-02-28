Скандальная история, случившаяся в канун 2020 года, понемногу подходит к своему завершению. Все, кто помогал осуществить дерзкий побег из-под ареста Карлосу Гону, бывшему главе альянса «Ниссан-Рено-Мицубиси», либо уже получили тюремные сроки, либо вот-вот получат. Но само невероятное приключение, когда арестанта вывезли из Японии в ящике для музыкальной аппаратуры, наверняка послужит основой для какого-то голливудского блокбастера.

2 февраля в Токио прямиком из Бостона были доставлены отец и сын Тэйлоры. Именно бывший спецназовец Майкл Тэйлор за каких-то 1,2 миллиона долларов придумал план и помог своему клиенту сбежать из-под надзора в городе Осака, добраться до чартерного самолета и улететь сначала в Стамбул, а оттуда, в другом самолете, уже в Ливан. Отцу помогал сын Питер. Между США и Японией действует договор о выдаче преступников и подозреваемых, и сейчас Тэйлоры в ожидании суда сидят в Токийской тюрьме, знаменитой, в частности, что там содержался советский разведчик времен Второй мировой войны Рихард Зорге. Там же сидел до выхода под залог и Карлос Гон.

На Гона, топ-менеджера ливанского происхождения и тройного, бразильского, французского и ливанского гражданства, в Японии едва не молились, поскольку ему удалось вывести из кризиса корпорацию «Ниссан», но в 2018 году его арестовали за финансовые нарушения. Его неоднократно потом отпускали под залог и брали под арест снова, но дело так или иначе двигалось к посадке лет эдак на десять, а сидеть 65-летний Гон не хотел. К тому же он не так давно в очередной раз женился. Он связался с Тэйлором, и тот разработал план.

Карлос Гон находился в Токио под домашним арестом, но выходить из дому ему позволялось – в ближайший магазин и спортзал. Адвокаты добились снятия наружного наблюдения. Дальше дело техники. 29 декабря 2019 года Гон вышел из дому, на вокзале сел на поезд до Осаки, в тамошний аэропорт. Там его посадили в ящик для музыкальной аппаратуры, который был слишком велик для рентгеновской рамки в терминале для бизнес-джетов. И в 11 часов вечера зафрахтованный самолет полетел в Стамбул через воздушное пространство России. Пролета над Южной Кореей побоялись: вдруг бы стало известно о побеге, там бы самолет посадили.

Рано утром самолет прилетел в Стамбул, где Карлоса Гона пересадили или перенесли в том же ящике в другой самолет, уже до Бейрута. А в Ливане Гон – большая знаменитость и практически национальный герой.

Было установлено, что перелеты осуществлялись турецкой авиакомпанией MNG Jet Havacilik. Причем рейсы из Дубая через Осаку в Стамбул и из Стамбула в Бейрут были намеренно оформлены как несвязанные. На прошлой неделе руководителя авиакомпании и двух пилотов в Турции приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы по делу о незаконной миграции. Пытались привлечь к ответственности и двух стюардесс, но их вины не нашли.