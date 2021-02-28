Однако, как стало известно haqqin.az, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана выступило со специальным заявлением, в котором сообщило о срывах поставок вакцин по линии COVAX в Азербайджан. «Обещание предоставить Азербайджану соответствующую вакцину в рамках инициативы COVAX не выполнено по настоящее время. В поступившем на днях от COVAX письме вновь было подтверждено, что в ближайшем будущем они не смогут предоставить Азербайджану соответствующие вакцины», - говорится в заявлении.

Как известно, Азербайджан стал одной из первых стран, присоединившихся к платформе COVAX в прошлом году. Платформа COVAX, объединившая свыше 50 государств, выступила в роли механизма, созданного для ускорения поиска эффективных вакцин для всех стран и обеспечения справедливого доступа к вакцинам COVID-19 во всем мире. Работой COVAX совместно руководят Глобальный Альянс по вакцинам и иммунизации, Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирная Организация Здравоохранения. Цель программы - ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19, а также в обеспечении их справедливого и сбалансированного распределения среди всех стран мира. программа COVAX была запущена в апреле 2020 года при поддержке Европейской Комиссии и Франции. К COVAX в настоящее время присоединились 190 стран. На первом этапе предусматривалась вакцинация 20 процентов населения стран-участниц проекта.

Таким образом, спустя почти год после создания проекта приходится констатировать, что главная цель COVAX – сделать вакцину доступной максимальному количеству людей по всему миру и побороть пандемию - пока остается недостижимой, так как на первом плане оказались не принципы объективности и справедливости, а банальные коммерческие интересы.

Страны с высоким уровнем дохода уже приступили к вакцинации против коронавируса, тогда как как остальные государства не смогли получить вакцину в рамках COVAX. Большинство государств со средним и низким уровнем экономики не смогут получить доступ к вакцинам по меньшей мере до марта-апреля, так как, в отличие от богатых стран, они не имеют экономических возможностей подписать двусторонние соглашения с компаниями-разработчиками вакцины.

При этом богатым странам продается вакцин больше, чем им необходимо, а контроль за продажей вакцин в рамках COVAX не осуществляется. То есть COVAX не может своевременно обеспечить поставку вакцин для стран-членов, что делает эту инициативу бессмысленной.

Между тем на сессии Генассамблеи ООН по пандемии коронавируса, проведенной по инициативе Азербайджана, президент Ильхам Алиев почеркнул важность справедливого распределения вакцин среди стран мира. Однако, к сожалению, некоторые страны игнорируют принцип справедливости. В дальнейшем Ильхам Алиев подверг резкой критике тот факт, что некоторые страны закупают вакцин больше требуемого объема, тогда как другие, менее состоятельные, остаются в стороне от процесса вакцинации, что угрожает их населению массовому инфицированию ковидом.

По мнению экспертного сообщества, все эти более чем серьезные проблемы связаны прежде всего с некомпетентностью инициаторов проекта COVAX. И хотя в рамках проекта было обещано справедливое распределение вакцин, на деле происходит совсем обратное.

Производящие вакцины компании руководствуются коммерческими интересами и отправляют в богатые страны большое количество вакцин, что приводит к тому, что в поставках вакцин в другие страны наблюдаются перебои и задержки.

Этот процесс должен был контролироваться именно в рамках проекта COVAX, а перед производителями вакцин поставлены конкретные требования. Тот факт, что большинство вакцин скапливается у нескольких стран, нарушает принцип справедливости и негативно влияет на общую борьбу с пандемией коронавируса.

Отметим, что в настоящее время свое недовольство программой COVAX в числе других выразило и правительство Грузии. В рамках программы в соседнюю страну должны были осуществляться поставки вакцины Pfizer, однако они срываются под предлогом нарушения ее обязательств как страны – участницы COVAX. И совершенно ясно, что этот не что иное, как просто повод недопоставить требуемое Грузии количество доз вакцины…