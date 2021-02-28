Ученые назвали способ понизить давление

Высокое кровяное давление является предвестником сердечных заболеваний, поэтому очень важно держать его под контролем. Можно снизить эти показатели, сделав несложные корректировки в рационе. Эксперты рекомендуют диету с высоким содержанием флавоноидов (флаванолов). Это особые вещества растительного происхождения, которые содержатся во многих продуктах и напитках. Среди них: чай, красное вино, черника, яблоки, груши, вишня и арахис.

Как передает Profile.ru, результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, показывают, что соблюдение диеты, богатой флаванолами, не менее эффективно, чем влияние других диет, снижающих артериальное давление. Ученые изучили этот вопрос во время эксперимента, в котором было задействовано более 25 тыс. человек, и сравнили то, что они ели, с их кровяным давлением. Разница в артериальном давлении между теми, кто потреблял много флаванолов и теми, кто – минимально, составляла от двух до четырех миллиметров ртутного столба. Это сопоставимо результатами у тех, кто придерживается средиземноморской диеты или других диетических подходов в борьбе с гипертонией.

Отмечается, что эффект был более выражен у участников с высоким кровяным давлением. Профессор Гюнтер Кунле, диетолог из Университета Рединга, который руководил работой, указал, что впервые такое исследование проводится на таком большом количестве людей.

Особенности диеты

Люди, страдающие повышенным артериальным давлением, должны избегать большего количества соли. Дневная норма для них – менее 6 г, это составляет примерно чайную ложку. Следует придерживаться диеты с низким содержанием жиров и большим количеством клетчатки. Диетологи также рекомендуют употреблять:

• цельнозерновые рис, хлеб и макароны;

• фрукты;

• овощи.

Физическая активность

Людям с высоким артериальным давлением стоит уделять время физической активности. Регулярные занятия укрепляют сердце. Более сильная сердечная мышца может перекачивать больше крови с меньшими усилиями.

Примеры аэробной активности, подходящей людям с высоким давлением:

• cпортивная ходьба;

• водная аэробика;

• езда на велосипеде;

• танцы;

• теннис;

• стрижка лужаек газонокосилкой;

• пеший туризм;

• ролики.