Госдеп: у США и Турции общие интересы в Сирии

США и Турция будут конструктивно работать для продвижения общих интересов в Сирии. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой по Идлибу, передает ТАСС.

"У нас есть общие интересы с турецкими партнерами касательно Сирии, - сказал он. - Мы продолжим конструктивно работать с Турцией для достижения наших общих интересов в дальнейшем".

Конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Беспорядки в городах всего за несколько месяцев переросли в полноценное вооруженное противостояние между правительственными войсками и оппозицией.