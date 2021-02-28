Госдеп: у США и Турции общие интересы в Сирии
США и Турция будут конструктивно работать для продвижения общих интересов в Сирии. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой по Идлибу, передает ТАСС.
"У нас есть общие интересы с турецкими партнерами касательно Сирии, - сказал он. - Мы продолжим конструктивно работать с Турцией для достижения наших общих интересов в дальнейшем".
Конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Беспорядки в городах всего за несколько месяцев переросли в полноценное вооруженное противостояние между правительственными войсками и оппозицией.