Илон Маск решил построить новый город
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил построить в Техасе город с названием «Звездная база» (Starbase).
"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", - написал предприниматель в Twitter.
Как написал Маск, площадь будущего города будет «значительно больше» площади деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, по его словам, в этом городе будут «очень хорошо» относиться к собакам. Он также пошутил, что городской глава будет носить титул «дожа» (итальянское «doge» созвучно с английским «dog» — собака).